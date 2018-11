Teheran (AFP) Bei einem Busunfall mit schiitischen Pilgern sind im Süden Irans mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. 22 weitere Gläubige seien verletzt worden, als der Bus am Dienstagabend wegen eines Bremsdefekts umkippte, meldete die Nachrichtenagentur Isna am Mittwoch. Die Pilger waren auf dem Weg in die Stadt Kerbela im benachbarten Irak, wo diesen Monat rund 2,5 Millionen Iraner erwartet werden.

