Friedrichshafen (SID) - Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen steht im Halbfinale des Pokal-Wettbewerbs. Das Team von Ex-Bundestrainer Vital Heynen siegte in der Runde der letzten Acht am Mittwoch gegen den TV Bühl mit 3:0 und trifft in der nächsten Runde auf die Netzhoppers Königs Wusterhausen, die sich gegen den VCB Tecklenburger Land mit 3:1 durchsetzten.

Das dritte Spiel des Tages gewann der TSV Herrsching mit 3:2 bei den Powervolleys Düren. Im letzten Viertelfinalduell trifft am Donnerstag (19.30 Uhr) Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys auf die SVG Lüneburg. Das Pokalfinale findet am 29. Januar 2017 in Mannheim statt.