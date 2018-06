Karlsruhe (dpa) - Am Bundesgerichtshof gehen die Anhörungen von drei mutmaßlichen Top-Islamisten weiter. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft soll als erster Abu Walaa vor dem Ermittlungsrichter gehört werden. Der 32 Jahre alte Iraker gilt als prägende Figur der bundesweit einflussreichen Islamisten-Szene in Hildesheim. Zwei weitere IS-Verdächtige sollen im Laufe des Tages vorgeführt werden. Zwei der fünf gestern festgenommenen mutmaßlichen IS-Unterstützer sind bereits in Untersuchungshaft.

