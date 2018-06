Washington (AFP) Nach dem Wahlsieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl hat Amtsinhaber Barack Obama seinem designierten Nachfolger einen gesitteten Übergang versprochen. Als er vor acht Jahren als Demokrat das Amt vom Republikaner George W. Bush übernommen habe, habe dessen Stab alles für einen erfolgreichen Übergang getan, sagte Obama am Mittwoch in Washington. Dies werde er im Gegenzug nun auch bei der Machtübergabe an Trump tun.

