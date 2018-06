Washington (AFP) Bei den US-Präsidentschaftswahlen hat der republikanische Kandidat Donald Trump nach ersten Prognosen von US-Fernsehsendern erwartungsgemäß in den Bundesstaaten Indiana und Kentucky gewonnen. Die Demokratin Hillary Clinton gewann nach diesen Prognosen vom Dienstagabend (Ortszeit) in Vermont - auch dies war so vorhergesagt worden.

