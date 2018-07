Los Angeles (AFP) Ein Wahllokal in Kalifornien ist wegen einer Schießerei in der Umgebung geschlossen worden. Wie eine örtliche Feuerwehrsprecherin mitteilte, wurden bei der Schießerei während der US-Wahlen am Dienstag in der südkalifornischen Stadt Azusa ein Mensch getötet und zwei weitere verletzt. Die Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unklar.

