Berlin (dpa) - Der Rap-Musiker Cro und die Pop-Country-Band TheBossHoss, der Fußballer Jérôme Boateng sowie "Tatort"-Star Wotan Wilke Möhring sind vom Magazin "GQ" zu "Männern des Jahres" gekürt worden. Der aus Filmen wie "Ghostbusters", "Lost in Translation", "Und täglich grüßt das Murmeltier" bekannte Schauspieler Bill Murray wurde am Abend in Berlin als "Legende" für sein Lebenswerk geehrt. Die "Männer des Jahres"-Preise der Lifestyle-Zeitschrift "GQ" werden in mehreren Ländern verliehen. Die deutsche Ausgabe der Preisverleihung ging bereits zum 18. Mal über die Bühne.

