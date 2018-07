Koblenz (AFP) Wer im Internet islamistisches Gedankengut verbreitet, hat keinen Anspruch auf eine Ausbildung zum Polizisten. Ein Polizeianwärter müsse sich "jederzeit durch sein gesamtes Verhalten zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen" und für deren Erhalt eintreten, entschied das Verwaltungsgericht Koblenz in Rheinland-Pfalz in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss. (Az. 2 L 1159/16.KO)

