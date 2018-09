Freiburg (AFP) Die seit Sonntag vermisste Joggerin aus dem baden-württembergischen Endingen ist vermutlich tot. Suchkräfte fanden am Donnerstagnachmittag in einem kleinen Waldstück zwischen Endingen und dem Nachbarort Bahlingen eine tote Frau, wie die Polizei in Freiburg mitteilte. "Mit hoher Wahrscheinlichkeit" handele es sich um die vermisste 27-Jährige. Dies müsse allerdings noch bestätigt werden. Zur Todesursache wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.