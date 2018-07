Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) will kommenden Dienstag zu Gesprächen mit der türkischen Regierung nach Ankara reisen. Das kündigte Steinmeier am Donnerstag im Bundestag an. Der Minister warnte mit Blick auf Repressalien gegen Oppositionspolitiker und Journalisten davor, in der aktuellen Lage Gespräche mit der Türkei abzubrechen.

