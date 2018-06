Karlsruhe (AFP) Ein wegen Mitgliedschaft in der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) angeklagter junger Syrer soll in Berlin den Reichstag, das Brandenburger Tor und den Alexanderplatz für mögliche Anschläge ausgespäht haben. Dies geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Fortdauer der Untersuchungshaft des Beschuldigten hervor. (Az. AK 52/16)

