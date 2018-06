Salzburg (SID) - Bei der anhaltenden Trainersuche des Fußball-Bundesligisten FC Ingolstadt werden nun Mike Büskens und der Österreicher Andreas Herzog als Favoriten gehandelt. Büskens, vor wenigen Tagen erst bei Rapid Wien entlassen, wird von verschiedenen Medien genannt. Die Bild-Zeitung schreibt von einem konkreten Interesse der Schanzer an Herzog, der Assistent von Jürgen Klinsmann bei der Nationalmannschaft der USA ist.

Büskens (48) würde in Ingolstadt auf einen alten Bekannten treffen, mit dem ihn eine Freundschaft verbindet. Gemeinsam mit FCI-Sportdirektor Thomas Linke gewann der gebürtige Düsseldorfer 1997 mit Schalke 04 den UEFA-Cup. Herzog (48), der sich den Job angeblich vorstellen kann, bereitet gerade das WM-Qualifikationsspiel der USA gegen Mexiko in Columbus/Ohio am Freitag (Ortszeit) vor.

Möglich ist inzwischen aber auch, dass Interimstrainer Michael Henke (59) bis zum Bundesliga-Schlüsselspiel am 19. November bei Darmstadt 98 im Amt bleibt. "Das will ich nicht ausschließen", sagte Sportgeschäftsführer Harald Gärtner dazu dem Donaukurier und fügte an: "Wir sind unter Spannung, aber nicht unter Druck. Wir können und wollen uns Zeit nehmen für die Trainersuche, weil es hundertprozentig passen muss."

In den letzten Tagen hatte der Tabellenvorletzte bereits einige Absagen für die dauerhafte Nachfolge von Ex-Coach Markus Kauczinski hinnehmen müssen. Medienberichten zufolge hatten sowohl Jos Luhukay und André Breitenbreiter als auch Michael Frontzeck sowie Bruno Labbadia sich nicht mit den Ingolstädtern verständigen können.