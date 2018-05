Barranquilla (SID) - Südamerikameister Chile kommt in der Qualifikation zur Fußball-WM 2018 nicht vom Fleck. Der Copa-America-Champion von 2015 und 2016 kam mit drei Bundesliga-Legionären in der Startelf nicht über ein 0:0 in Kolumbien hinaus. Damit droht in den Eliminatorias der Verlust des fünften Platzes, der zumindest zur Teilnahme an den Play-offs gegen einen Ozeanienvertreter berechtigt.

In Barranquilla begann Chile mit Arturo Vidal (Bayern München), Charles Aranguiz (Bayer Leverkusen) und Eduardo Vargas (1899 Hoffenheim), Miiko Albornoz von Zweitligist Hannover 96 saß 90 Minuten auf der Bank. In einer schwachen Begegnung hatte Chile am Ende Glück, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Mit 17 Zählern liegt "La Roja" aber weiter hinter den Kolumbianern (18).

Die besten vier Mannschaften lösen Direkttickets zur WM-Endrunde 2018 in Russland.