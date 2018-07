Kiel (dpa) - Die Vogelgrippe ist auch bei toten Puten in einer Geflügelhaltung in Schleswig-Holstein festgestellt worden. In dem Betrieb im östlichen Landesteil sind laut Agrarministerium 18 Tiere verendet.

