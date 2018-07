Ottawa (AFP) Nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA hat sich der kanadische Premierminister Justin Trudeau zu Neuverhandlungen über das Freihandelsabkommen Nafta bereit erklärt. "Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir offen sind für Gespräche über Handelsabkommen", sagte Trudeau am Donnerstag in Ottawa. "Wenn die Amerikaner über Nafta reden wollen, bin ich mehr als froh, darüber zu reden", fügte Trudeau hinzu.

