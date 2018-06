Podgorica (AFP) Montenegros scheidender Ministerpräsident Milo Djukanovic hat der prorussischen Opposition die Beteiligung an einem Komplott zu seiner Ermordung vorgeworfen. Die oppositionelle Demokratische Front habe ihn nach der Parlamentswahl Mitte Oktober "exekutieren" wollen, sagte Djukanovic am Mittwoch im TV-Sender Pink M. "Ich betrachte diese Aktivitäten als Teilnahme an der Vorbereitung meiner Ermordung", fügte der langjährige Regierungschef hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.