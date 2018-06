Hebron (AFP) Israelische Streitkräfte haben die Wohnung eines jungen Palästinensers zugemauert, der in den tödlichen Anschlag in Tel Aviv im Juni verwickelt sein soll. Nach Angaben der Armee wurde der Ein-Zimmer-Komplex, ein Anbau am Elternhaus des 22-Jährigen, in Jatta im Westjordanland in der Nacht zum Donnerstag abgeriegelt. Palästinensische Augenzeugen berichteten, dass die Einsatzkräfte Beton in das Gebäude gossen. Es kam zu Protesten, die die Armee mit Tränengas auflöste.

