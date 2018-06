Wien (AFP) Die österreichische Staatsanwaltschaft hat am Donnerstag gegen einen 27-jährigen Syrer Mordanklage erhoben, der in den Jahren 2013 und 2014 im syrischen Bürgerkrieg 20 verletzte Regierungssoldaten erschossen haben soll. Der Angeklagte kämpfte den Ermittlungen zufolge in einer Einheit der aufständischen Freien Syrischen Armee gegen die Regierungstruppen von Präsident Baschar al-Assad.

