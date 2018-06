Berlin (SID) - Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys komplettiert das Halbfinale des deutschen Pokal-Wettbewerbs. Der Titelverteidiger bezwang den letztjährigen Halbfinalisten SVG Lüneburg souverän mit 3:0 (25:15, 25:20, 25:23). In der Runde der letzten Vier tritt Berlin am 24. November beim TSV Herrsching an. Das Pokalfinale findet am 29. Januar 2017 in Mannheim statt.

Das Halbfinale im Überblick:

Netzhoppers Königs Wusterhausen - VfB Friedrichshafen

TSV Herrsching - Berlin Recycling Volleys (beide am 24. November)