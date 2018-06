Berlin (dpa) - Ein in Berlin angeklagter Terrorverdächtiger soll für den IS den Alexanderplatz, das Brandenburger Tor und das Gebiet um den Reichstag als Anschlagsziele ausgekundschaftet haben. Das haben die Ermittlungen ergeben. Der 19-jährige Syrer habe seine Erkenntnisse im Februar an einen Kontaktmann in der Heimat durchtelefoniert. Dabei sei es darum gegangen, wie viele Personen und Reisebusse sich dort zu welcher Zeit aufhielten. Die Untersuchungshaft des Mannes wurde um drei Monate verlängert. Dass er in Berlin Anschlagsziele ausgespäht haben soll, war bereits bekannt - allerdings nicht welche.

