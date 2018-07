Wiesbaden (dpa) - Nach einem kleinen Dämpfer im August geht es dem Deutschland-Tourismus wieder besser. Im September wurden fast 45 Millionen Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland in Hotels und Pensionen gezählt. Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes fünf Prozent mehr als im Vorjahresmonat. In den ersten neun Monaten insgesamt erhöhte sich die Zahl der Gästeübernachtungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf knapp 350 Millionen.

