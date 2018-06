Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat die Erlaubnis der EU begrüßt, die deutschen Grenzkontrollen wegen der Flüchtlingskrise nochmals zu verlängern. Dies sei "ein richtiger und wichtiger Schritt für die Sicherheit in Europa" und für die Bürger in Deutschland, erklärte de Maizière am Freitag in Berlin. "Um weiterhin ein hohes Maß an Ordnung zu gewährleisten", habe er umgehend "angeordnet, die Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze fortzusetzen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.