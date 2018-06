Brüssel (AFP) Trotz Protesten mehrerer Mitgliedstaaten hat die EU Deutschland die Verlängerung der in der Flüchtlingskrise eingeführten Grenzkontrollen bis Mitte Februar erlaubt. Die EU-Regierungen stimmten am Freitag mehrheitlich einem Kommissionsvorschlag zu, wonach insgesamt fünf Länder ihre Kontrollen an den inneren Grenzen des Schengenraums "für einen Höchstzeitraum von drei Monaten" fortführen dürfen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) ordnete umgehend die Fortsetzung der Kontrollen zu Österreich an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.