Düsseldorf (AFP) Der Bau eines neuen Eon-Windparks im Ärmelkanal kommt voran: Alle 116 Fundamente für den Offshore-Park Rampion vor der Küste Südenglands seien im Meeresboden verankert, teilte der Energiekonzern am Freitag mit. Auf den Fundamenten wurden demnach zudem bereits Verbindungsstücke montiert, an denen ab nächstem Frühjahr die Türme mit Turbinen und Rotorblättern befestigt werden sollen. Nötig seien dann noch Seekabel und ein Umspannwerk, damit der erzeugte Strom an Land transportiert werden kann.

