Kiel (AFP) Angesichts der Ausbreitung der Geflügelpest schalten immer mehr Länder und Regionen in Deutschland und Europa in den Krisenmodus: Brandenburg und Bremen ordneten am Freitag vorsorglich Stallpflichten für Haus- und Nutzgeflügel an, ebenso weitere Landkreise in Niedersachsen. In Schleswig-Holstein, wo die aggressiven Vogelgrippeerreger des Typs H5N8 zuerst aufgetreten waren, töteten die Behörden alle Tiere einer Geflügelhaltung.

