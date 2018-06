Wiesbaden (AFP) Im vergangenen Jahr haben die Staatsanwaltschaften in Deutschland insgesamt rund fünf Millionen Ermittlungsverfahren erledigt. Das waren 6,2 Prozent mehr als im Vorjahr, als es 4,7 Millionen Verfahren waren, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte.

