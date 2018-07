São Paulo (dpa) - Nico Rosberg hat im ersten Freien Training zum möglicherweise titelentscheidenden 20. Saisonrennen der Formel 1 den dritten Platz belegt. Der WM-Spitzenreiter musste sich in São Paulo in seinem Mercedes Teamkollege Lewis Hamilton sowie Red-Bull-Pilot Max Verstappen geschlagen geben. Titelverteidiger Hamilton, der aus eigener Kraft die WM nicht mehr gewinnen kann, war 0,230 Sekunden schneller als Rosberg. Verstappen lag auf Rang zwei. Bei diesem Ausgang im Rennen am Sonntag wäre die Entscheidung um die WM auf das Finale zwei Wochen später in Abu Dhabi vertagt.

