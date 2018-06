Den Haag (AFP) Die niederländische Post wehrt sich gegen eine Übernahme durch ihren belgischen Nachbarn Bpost. PostNL teilte am Freitag mit, ein neues "ungebetenes" Übernahmeangebot von Bpost abgelehnt zu haben. "Die Werte und die Kultur von PostNL wären nicht in dem Maße gewahrt worden, wie es nötig wäre, um in der niederländischen Gesellschaft weiter eine wesentliche öffentliche Rolle zu übernehmen", erklärte das Unternehmen. Zudem bemängelte PostNL fehlende Details in dem Angebot.

