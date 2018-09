Moskau (AFP) Die russische Armee hat den Aufständischen im nordsyrischen Aleppo den Einsatz von Chemiewaffen vorgeworfen. Spezialisten des Verteidigungsministeriums in Moskau hätten in einem bis vor kurzem von den Rebellen kontrollierten Stadtteil "nicht explodierte Artillerie-Munition" entdeckt, in der "giftige Substanzen" enthalten seien, hieß es in der am Freitag von der Nachrichtenagentur Interfax verbreiteten Erklärung. Eine erste Untersuchung habe ergeben, dass es sich "mit hoher Wahrscheinlichkeit um Chlorgas und weißen Phosphor" handle.

