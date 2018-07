New York (AFP) Die UNO gibt Tennis-Star Maria Scharapowa nach dem Doping-Skandal eine zweite Chance. Die Russin werde im April kommenden Jahres, wenn ihre Sperre wegen Dopings auslaufe, ihre Tätigkeit als ehrenamtliche Botschafterin des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP) wieder aufnehmen können, sagte ein UN-Sprecher am Donnerstag in New York.

