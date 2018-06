Köln (SID) - Deutschlands Paarlauf-Topduo Aljona Savchenko/Bruno Massot hat in Paris mit einem starken Auftritt im Kurzprogramm Kurs auf den zweiten Grand-Prix-Sieg binnen einer Woche genommen. Die WM-Dritten, die bereits am Sonntag beim Cup of Russia triumphiert hatten, zeigten in der französischen Hauptstadt trotz eines aufgeplatzten Reißverschlusses an Savchenkos Kostüm eine fast fehlerfreie Vorstellung und stellten mit 77,55 Punkten eine persönliche Bestleistung auf.

Savchenko/Massot führen damit vor den von Savchenkos langjährigem Partner Robin Szolkowy trainierten russischen EM-Dritten Jewgenija Tarasowa und Wladimir Morosow (76,24) und deren Landsleuten Alexander Enbert/Natalja Sabijako (71,36). Den Oberstdorfern Savchenko/Massot reicht in Frankreich bereits ein dritter Platz, um sich für das Grand-Prix-Finale Anfang Dezember in Marseille zu qualifizieren.

In den anderen drei Kategorien führen jeweils die Weltmeister: Bei den Herren liegt der Spanier Javier Fernandez trotz eines Sturzes beim vierfachen Toeloop mit 96,57 Punkten vorne. Zweiter ist der Amerikaner Nathan Chen mit 92,85 Punkten, Dritter der Kasache Denis Ten mit 89,21 Zählern. Bei den Damen hatte die russische Weltmeisterin Jewgenia Medwedewa mit 78,52 Punkten die Nase vorne und liegt vor Gabrielle Daleman aus Kanada (72,70) und Maria Sotskowa (Russland/68,71).

Im Eistanzen führen die zweifachen französischen Weltmeister Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron nach dem Kurztanz mit 78,26 Punkten überlegen vor den Russen Jelena Iljinych und Ruslan Schiganschin (68,72 Zähler) und den Amerikanern Madison Hubbell und Zachary Donohue (66,77 Punkte).