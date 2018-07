Münster (AFP) Vor dem Treffen der großen Koalition zur Suche nach einem Bundespräsidenten am Sonntagnachmittag hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) noch einmal betont, er strebe das Amt nicht an. "Ich bin gern Ministerpräsident von Baden-Württemberg, und es wird auch sehr, sehr, sehr wahrscheinlich so bleiben", sagte Kretschmann am Samstag auf dem Parteitag der Grünen in Münster vor Journalisten des SWR. "Ich strebe das Amt nicht an."

