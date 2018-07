Wien (dpa) - Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation einen weiteren Rückschlag kassiert und droht die Weltmeisterschaft 2018 in Russland zu verpassen. Die Auswahl von Trainer Marcel Koller verlor gegen Irland mit 0:1. In der Gruppe I entschied Kroatien die mit Spannung erwartete Partie gegen Island mit 2:0. Die Türkei gewann in Antalya gegen das Kosovo mit 2:0.

