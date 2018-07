Rom (SID) - Gazzetta dello Sport: "Khedira setzt die Achterbahn gegen San Marino in Bewegung. Das Ergebnis war leicht vorhersehbar. Amateure gegen Weltmeister. Die Spieler von San Marino sind Arbeiter, Angestellte Handwerker. Am Schluss verdienen sie den Applaus. Leidenschaft genügt aber nicht, um die Kluft zu überbrücken, doch das verringert nicht den Stolz, an dem Spiel teilgenommen zu haben."

Corriere dello Sport: "Deutschland überrollt San Marino. Juve-Star Khedira sorgt dafür, das Torkarussell in Bewegung zu bringen. Das 8:0 ist für Deutschland ein bequemes Resultat, das ohne viel Anstrengung erreicht wird. Enttäuschender Gomez, der in der zweiten Halbzeit ein Tor verpasst. In Mailand wird Deutschland bestimmt Besseres leisten."

Tuttosport: "Die Jungs aus San Marino tun ihr Bestens. Deutschland gewährt keinerlei Spielraum. Der Einzige, der fehlt ist Mario Gomez, der praktisch nicht zu sehen ist und ein Tor verpasst."

La Repubblica: "Deutschland muss sich nicht viel anstrengen, um acht Tore gegen San Marino zu erzielen. Große Spieler wie Müller und Götze langweilen sich, Gomez will nicht zu ungnädig sein und verzichtet auf ein Tor. Am Schluss Applaus für eine Mannschaft von Amateuren, die viel Enthusiasmus in das Spiel bringt."

La Stampa: "Das Spiel gegen San Marino ist ein Spaziergang für Deutschland. Die 1000 deutsche Fans, die bei der Begegnung anwesend waren, sind jedoch ein wenig enttäuscht. Sie hatten mit einem zweistelligen Ergebnis gerechnet, das jedoch ausgeblieben ist. Deutschland zeigt gegenüber den San Marinesern kein weiches Herz. Mit einer unglaublichen Geschwindigkeit versenkt Löws Truppe ein Team, das zwar zu reagieren versucht, der deutschen Offensive jedoch in keiner Weise standhalten kann."