Washington (dpa) - Donald Trump will anscheinend Teile von Barack Obamas Gesundheitsreform beibehalten. Das sagte Trump in einem Interview des "Wall Street Journals". Im Wahlkampf hatte Trump angekündigt, er werde "als Erstes" dieses Projekt Obamas kippen. Die unter dem Namen "Obamacare" bekanntgewordene Reform hat mehr als zehn Millionen Menschen in den USA eine Krankenversicherung gebracht. Die Regelung, dass Versicherer Patienten nicht mehr wegen Vorerkrankungen ablehnen können, halte er aber für richtig, sagte Trump.

