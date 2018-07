Leverkusen (AFP) Auf dem Gelände des Chemieparks in Leverkusen ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Der Brand sei bei Umfüllarbeiten in einem Lagergebäude für chemische Stoffe ausgebrochen, teilte der Chempark über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Luftmesswagen sei im Einsatz.

