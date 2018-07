Kiel (dpa) - In einem Hühnerbetrieb mit rund 30 000 Tieren im Kreis Schleswig-Flensburg ist die Geflügelpest ausgebrochen. Das nationale Referenzlabor, das Friedrich-Loeffler-Institut, hat den Erreger des Typs H5N8 nachgewiesen. Das Virus war vorher schon in zwei anderen Geflügelhaltungen in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein festgestellt worden. An der Virus-Variante verendete Wildvögel wurden bisher in Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern gefunden. Die Behörden reagierten mit einer Ausweitung der Stallpflicht, um Ansteckung zu verhindern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.