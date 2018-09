Florenz (dpa) - Tausende Anhänger vor allem rechtsgerichteter Parteien haben gegen die Verfassungsreform in Italien demonstriert, über die bald ein wichtiges Referendum abgehalten wird. In Florenz kamen Protestierende aus dem ganzen Land zusammen, um für ein "Nein" bei der Volksabstimmung am 4. Dezember zu werben. Mit der Reform soll das Zwei-Kammern-System in Italien verschlankt und effektiver werden, der Senat wird quasi abgeschafft. Wichtig ist das Referendum auch deshalb, weil Regierungschef Matteo Renzi, der für ein "Ja" wirbt, sein politisches Schicksal von dem Ausgang abhängig gemacht hatte.

