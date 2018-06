Harbin (SID) - Die deutschen Eisschnellläuferinnen haben beim Weltcup-Auftakt im chinesischen Harbin die erhofften Medaillen knapp verfehlt. In der Teamverfolgung landeten Claudia Pechstein, Bente Kraus (beide Berlin) und Roxanne Dufter (Inzell) in 3:08,21 auf dem vierten Rang. Platz eins ging an die Niederlande (3:04,01 Minuten) vor Russland und Südkorea. Zum dritten Platz fehlten Pechstein und Co. 0,3 Sekunden.

Die Männer verpassten das Podest hingegen deutlich. In 3:53,05 Minuten belegten Patrick Beckert (Erfurt), Moritz Geisreiter und Joel Dufter (beide Inzell) den neunten Rang. Auf das Treppchen liefen die dominierenden Niederländer (3:45,33) vor Norwegen und Südkorea.

Sprinter Nico Ihle, Olympiavierter von Sotschi, gewann den B-Lauf über 1000 m in 1:10,28 Minuten. Damit darf der 30-Jährige aus Chemnitz beim kommenden Weltcup im japanischen Nagano wieder in der A-Gruppe der 20 Besten starten. Dort kam am Samstag Joel Dufter (Inzell) beim Triumph von Kjeld Nuis (Niederlande/1:09,57) in 1:11,11 Minuten nur auf den 13. Rang.

Gabriele Hirschbichler (Inzell) belegte über 1000 m in 1:18,90 nur Platz 16. Dufter war als Vierte im B-Lauf in 1:18,74 Minuten schneller als ihre Teamkollegin. Den Sieg sicherte sich Heather Bergsam (USA) in 1:15,94 Minuten und unterbot somit den von Monique Garbrecht-Enfeldt gehaltenen Bahnrekord von 2002 um 0,54 Sekunden.