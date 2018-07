Münster (AFP) Die Grünen haben am Sonntag in Münster ihren Bundesparteitag mit Beratungen über die Religionspolitik fortgesetzt. In einem Leitantrag des Vorstandes heißt es, islamische Gemeinschaften sollten als Religionsgemeinschaft anerkannt werden, wenn sie die rechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllen. Im Anschluss wollen die Delegierten über die Energie- und Verkehrspolitik beraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.