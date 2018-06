Stuttgart (dpa) – Der Neuseeländer Jason Wynyard hat seinen Titel als bester Sportholzfäller der Welt verteidigt. Bei der Timbersports-WM in Stuttgart holte er laut Veranstalter am Abend seinen achten Titel. Zweiter wurde Matthew Cogar aus den USA, Dritter Martin Komárek aus Tschechien. Der deutsche Teilnehmer Dirk Braun wurde Fünfter. Im Einzelwettbewerb werden nacheinander sechs Disziplinen absolviert, Wynyard schnitt dabei insgesamt am besten ab. Am Freitagabend hatte sich Australien im Teamwettbewerb den Titel gesichert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.