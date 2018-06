Köln (SID) - Mit zwei Siegen und einer Niederlage für die deutschen Handballerinnen endeten die Hinspiele in der dritten Runde des EHF-Cups. Bundesliga-Tabellenführer SG BBM Bietigheim gewann bei Koprivnica HK in Kroatien mit 23:16 (12:8), der VfL Oldenburg setzte sich überraschend beim zweimaligen Cupgewinner TTH Holstebro/Dänemark mit 27:25 (11:11) durch. Nichts zu holen gab es für die TuS Metzingen, die beim türkischen Vertreter Ankara BSK mit 27:33 (16:16) verlor.

Am kommenden Wochenende stehen die Rückspiele auf dem Programm. Metzingen spielt am Freitag in Tübingen gegen Ankara, Bietigheim am Samstag gegen Koprivnica und Oldenburg am Sonntag gegen Holstebro.