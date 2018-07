Köln (SID) - Formel-1-Pilot Nico Rosberg will beim Großen Preis von Brasilien den Traum von seinem ersten WM-Titel vorzeitig wahr machen. Gewinnt der Mercedes-Pilot den vorletzten Saisonlauf, ist das Duell mit seinem Teamrivalen Lewis Hamilton entschieden. Der Showdown in Sao Paulo beginnt um 17.00 Uhr.

Im finnischen Levi stehen für die deutschen Alpin-Asse um Felix Neureuther die ersten Slalom-Rennen an. Der WM-Dritte hofft nach dem dritten Platz beim Auftakt-Riesenslalom in Sölden erneut auf ein positives Ergebnis. Außerdem gehen für den Deutschen Skiverband Fritz Dopfer, Stefan Luitz, Dominik Stehle, Linus Strasser und Sebastian Holzmann an den Start. Der erste Lauf beginnt um 10.00 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13.00 Uhr.

Lange war das Nordderby der Handball-Bundesliga sportlich nicht mehr so brisant. Rekordmeister THW Kiel steht im Heimspiel gegen die verlustpunktfreie SG Flensburg-Handewitt unter Zugzwang. Das Topspiel beginnt um 15.00 Uhr.

Motorrad-Pilot Stefan Bradl geht beim Großen Preis von Valencia zum vorerst letzten Mal in der MotoGP an den Start. Der Aprilia-Pilot wechselt in die Superbike-WM. Los geht es für Bradl und Co. ab 14.00 Uhr, um 11.00 Uhr beginnt das Finale der Moto3, um 12.20 Uhr geht die Moto2 ins Saisonfinish.