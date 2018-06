Berlin (dpa) - SPD-Chef Sigmar Gabriel hat die geplante Nominierung von Außenminister Frank-Walter Steinmeier für das Amt des Bundespräsidenten als wichtiges Signal in schwieriger Zeit gewürdigt. Steinmeier habe sich hohes Ansehen erworben, schon seit vielen Jahren, und er genieße das Vertrauen der Bürger, sagte der Vizekanzler in Berlin. Der nach längerem Tauziehen auch von der Union als Kandidat für das höchste Staatsamt akzeptierte SPD-Politiker Steinmeier soll am Mittwoch von den Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD in Berlin offiziell präsentiert werden.

