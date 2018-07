Berlin (AFP) Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) aufgefordert, sich bei seinem Besuch in der Türkei am Dienstag für verfolgte Journalisten einzusetzen. "Die faktische Aufhebung der Pressefreiheit und die systematische Hetzjagd türkischer Behörden auf kritische Journalisten dürfen nicht ohne Antwort des deutschen Außenministers bleiben", erklärte der DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall am Montag in Berlin.

