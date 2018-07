Berlin (AFP) Die Grünen haben sich offen für Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) als nächsten Bundespräsidenten gezeigt. "Frank-Walter Steinmeier ist ein respektabler Kandidat für das Amt, weltoffen und verbindend, auch wenn wir nicht mit all seinen Positionen einverstanden sind", sagten die Parteichefs Simone Peter und Cem Özdemir sowie die Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter am Montag in einer gemeinsamen Erklärung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.