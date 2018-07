Dresden (SID) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden muss in den kommenden Wochen auf U21-Nationalspieler Marvin Stefaniak verzichten. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler zog sich am vergangenen Freitag im Testspiel gegen den Berliner AK einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu. Das teilte der Verein nach einer MRT-Untersuchung am Montag mit.

Stefaniak, der im Sommer zum Bundesligisten VfL Wolfsburg wechselt, kam für den Aufsteiger in der aktuellen Zweitliga-Spielzeit auf zehn Einsätze und erzielte dabei ein Tor.