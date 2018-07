Jakarta (AFP) Bei einem Anschlag auf eine Kirche in Indonesien ist ein Kleinkind getötet worden. Wie die Polizei des vorwiegend muslimischen Landes am Montag mitteilte, starb die Zweijährige an ihren schweren Brandverletzungen, nachdem sie bei der Attacke ebenso wie drei weitere Kinder verletzt worden war. Ein Angreifer auf einem Motorrad hatte am Sonntag in Samarinda auf der Insel Borneo einen Brandsatz auf eine Kirche geworfen.

