Marrakesch (AFP) Der weltweite Ausstoß des Klimagases Kohlendioxid (CO2) ist einer Studie zufolge in den vergangenen drei Jahren weitgehend stabil geblieben. In einer Zeit starken Wirtschaftswachstums sei eine solche Entwicklung "beispiellos", heißt es in dem jährlichen Bericht "Global Carbon Budget", der von internationalen Wissenschaftlern erstellt wird und am Montag veröffentlicht wurde. Um wirksam gegen die Erderwärmung vorzugehen, sei aber mehr nötig - nämlich ein Absinken des CO2-Ausstoßes.

