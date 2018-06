Doha (SID) - Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, sieht in Katar einen Bewerber um die Ausrichtung zukünftiger Sommerspiele. "Der Bewerbungsprozess für die Olympischen Spiele 2024 ist in vollem Gange, und ich kann mir vorstellen, dass Katar eines Tages auch ein Kandidat für die Ausrichtung sein wird", sagte Bach am Montag in Doha.

Die katarische Hauptstadt ist Veranstaltungsort der am Mittwoch beginnenden Hauptversammlung der Vereinigung der Nationalen Olympischen Komitees. Erst vergangenen Monat hatte Sebastian Coe, Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF, gesagt, dass Sommerspiele in Katar möglich sind. Man könne die Spiele im Kalenderjahr nach hinten verschieben, wenn sich der Golfstaat jemals erfolgreich bewerben sollte, um die heftige Sommerhitze zu umgehen.

Das Emirat, das Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 sein wird, hat öffentlich erklärt, dass es sich für zukünftige Spiele bewerben wolle, nachdem seine Bewerbungen für 2016 und 2020 in der Vorauswahl gescheitert waren.